Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı

05.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:18

Ankara'da eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin, öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini aracının bagajında 300 kilometre taşıyıp, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Fatih A., barışmak istediği eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (40) öldürüp, kaçtı. Cinayetin ortaya çıkması üzerine Ankara Polisi, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. İstanbul Polisi'ne bilgi verdi. İstanbul Polisi de bugün Fatih A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda Yasemin Aydın'ın cesedini, aracının bagajında taşıdığını ve TEM Otoyolu'nun kenarına attığını itiraf etti.

TALİHSİZ KADININ CENAZESİ 3 SAATLİK ARAMA SONRASI BULUNDU

İstanbul Polisi ve Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolun Akyazı ve Erenler ilçeleri sınırları arasında kalan bölgede arama başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda Aydın'ın cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın'ın cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Fatih A. ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KAMİL: Pislik ruhluk pislik yaratıklar . Sizlerden igreniyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Yaşar Güler Murat Kurum Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Sezen Aksu Cansu Dere
Spor Sörloth Okan Buruk Şenol Güneş Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:42:53. #1.15#
title