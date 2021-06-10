Son dakika haberi... Ankara'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı
Son dakika haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 itfaiyeci yaralandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 itfaiyeci yaralandı.
Çantırlı Mahallesi'ndeki arpa tarlasında çıkan yangına müdahaleye giden Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı arazöz, Başağaç Mahallesi'nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada itfaiye görevlileri Hüseyin Uysal, Ahmet Erdem ve Reis Kocaoğlu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak