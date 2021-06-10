Son dakika haberi... Ankara'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı
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Son dakika haberi... Ankara'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı

Son dakika haberi... Ankara'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 itfaiyeci yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 itfaiyeci yaralandı.

Çantırlı Mahallesi'ndeki arpa tarlasında çıkan yangına müdahaleye giden Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı arazöz, Başağaç Mahallesi'nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada itfaiye görevlileri Hüseyin Uysal, Ahmet Erdem ve Reis Kocaoğlu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi... Ankara'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı
Son dakika haberi... Ankara'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı
Son dakika haberi... Ankara'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı
Son dakika haberi... Ankara'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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