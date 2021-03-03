Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu

03.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:25
Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sahte içki üretildiği şüphesiyle jandarma ekiplerince 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 585 litre sahte şarap ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sahte içki üretildiği şüphesiyle jandarma ekiplerince 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 585 litre sahte şarap ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi.  

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Medar Mahallesi'nde sahte içki üretildiği ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T., Ş.D. ve A.D.'nin adreslerinde arama yapan ekipler, 585 litre sahte şarap, 1 şişe sahte rakı, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 50'ye 60 santimetre ebatlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 


Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu
Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Emre Taşdemir Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 21:27:05. #1.14#
title