Son dakika haberi... AK Parti'li Ünal: Dışarıda iktidar arayanlarla savaşmaya devam edeceğiz

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, gönlü ve yüreği Türkiye'den yana olan, Türk bayrağının altında yaşamaktan mutlu olan herkesle kardeş olduklarını belirterek, "Milletten azade, dışarıda iktidar arayanlarla da sonuna kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, milletvekilleri Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda kentteki esnaf odalarının başkanları ve temsilcileri ile buluştu. Belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Mahir Ünal, AK Parti olarak 20 yılda ne yaptıklarını çok iyi bildiklerini kaydederek, Türkiye'nin pandemi sürecinden en güçlü ve pozitif ayrılan ülke olacağını belirtti.

"Bu krizin esnafa, meskenlere, fakir fukaraya asgari surette yansıması için Cumhurbaşkanı'nın bizzat direktif ve talimatlarıyla gereken tedbirler alındı. Geçen hafta Maliye Bakanı ile bir toplantıdaydık; BOTAŞ tarafından 100 milyar lira sübvanse edildi. BOTAŞ'ın dünyadan aldığı, ithal ettiği doğal gazın yüzde 99,5'i, 10 liraya aldığının 1,90'ı halka yansıttı. Bu da piyasalar kontrolden çıkmasın, diye yapıldı. Buna rağmen yaşanan zorlukları biliyoruz. Bilin ki bizden çok daha güçlü ekonomiler de bunu beceremediler. Doğal gazı biz meskene 0.17 eurodan satarken, Almanya gibi bizden çok daha güçlü bir ekonomi, dünyanın ilk 3 ekonomisinden 1'i, 1,31 euroya sattı. Her gün Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizle görüşüyoruz, Belçika'sından İtalya'sına çok ciddi şekilde sıkıntıdalar yani güllük gülistanlık olan bir Avrupa, dünya yok maalesef."