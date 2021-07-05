Son dakika haberi | AK Parti'li Küçük ile yeğenini öldüren "gri" kategorideki teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Son dakika gündem haberi... Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla Karayazı ilçesindeki Kobani eylemlerini organize ettiği, AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük ile Erciş Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şefik Doğu'yu öldürdüğü iddia edilen Terörden Arananlar Listesi'nde...

Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla Karayazı ilçesindeki Kobani eylemlerini organize ettiği, AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük ile Erciş Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şefik Doğu'yu öldürdüğü iddia edilen Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile 8 sanığın yargılanması sona erdi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ ve Mehmet Kaya, avukatlar ve müştekiler katıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Muhammed Fadullah Kamış Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden, Emrah Polat Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevinden, tutuksuz sanıklar F.P, A.B, P.Ö. ve M.S.Ö. ise bağlı bulundukları mahkemelerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Savcı ve Ahmet Küçük'ün aile yakınları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaların doğru olmadığını öne sürerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Sanık Kamış, savunma esnasında terör örgütü propagandası yapmaya çalışırken mahkeme başkanı tarafından uyarılarak, hakkında iddialar doğrultusunda savunma yapması söylendi.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kamış'ı "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve Savcı Küçük, Ahmet Küçük ve Mehmet Şefik Doğu'yu "Kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti Kamış hakkında ayrıca, "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma", "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma", "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından toplamda 69 yıl 3 ay hapis, 45 bin 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kamış, "Kamu malına zarar verme" ve "Silahlı tehdit" suçlarında ise beraat etti.

Mahkeme heyeti "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan sanık Polat'a 4 yıl 2 ay, A.B. ve F.P'ye 3 yıl 1 ay 15 gün ve M.S.Ö. ile P.Ö'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanık Mehmet Kaya'ya "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" suçlarından 5 yıl hapis ve 500 lira adli para cezası veren heyet, sanık Burhanettin Şahin'i ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün cezaya mahkum etti.

Etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunmasından dolayı Mahmut Çimendağ hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, sanıklardan Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, A.B. ve F.P. hakkında "Adam öldürmeye yardım etme" suçlarından beraat kararı verdi.

Tutuklu sanıklar Muhammed Fadullah Kamış ile Burhanettin Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Polat, Mehmet Kaya ve Mahmut Çimandağ'ın tahliyesini kararlaştırdı.

İddianameden

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve 3 ayrı dosyasının birleştirildiği davanın iddianamesinde, 9 sanıktan Kamış'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Silahla tehdit", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 9 aydan 56 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Diğer sanıkların ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme", "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 4 aydan 24 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Olayın geçmişi

Karayazı ilçesinde 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da Erzurum'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Şevger" kod adlı terörist Kamış'a yardım ettikleri ve terör örgütü PKK'nın milis yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla Karayazı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Emrah Polat, F.P. ve A.B, tutuklanmıştı.

Kamış'ın ayrıca İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Van'ın Erciş ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görevlendirilen ve Latifiye Mahallesi Muhtarı olan Mehmet Şefik Doğu'nun öldürülmesi olayına da karıştığı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf