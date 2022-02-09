Ak Parti'li Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımızın adaylığında hukuki problem yok

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin hukuki bir problemin olmadığını söyledi. Abuşoğlu, "2017'den önceki sistem artık tarihe karıştı. Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanımızın adaylığı 2'nci adaylık olmuş olacak. Hukuken buna en ufak mani olmadığı, bir tereddüt bulunmadığı muhalefet partilerinin 2016 ve 2017 yılında anayasa komisyonunda ve genel kurulda yapmış olduğu değerlendirmelerde apaçık bir şekilde görülüyor" dedi.

AK Parti'li Mehmet Emin Akbaşoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olamayacağı tartışmalarını değerlendirdi. Akbaşoğlu, muhalefet partilerini korku sardığını söyledi. 2016 ve 2017 yıllarında anayasa değişikliği çalışmalarını hatırlatarak, gerek Anayasa Komisyonu'nda gerekse TBMM Genel Kurulu'nda bu konuyla ilgili yapılan müzakerelerde muhalefetin en ufak itirazı olmadığını ifade eden Akbaşoğlu, "Yeni hükumet sistemi değişikliği ile ilgili anayasa değişikliğine ilişkin bütün muhalefetin temsilcileri bugün ki gibi konuşmuyorlardı. Partileri o gün, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile beraber parlamenter sistemin artık geride kaldığını, yeni bir sistemin temellerinin atıldığını, bunun düzenlenmiş olduğu 101 ve 116'ncı maddeleri ile artık mevcut Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, herkesin yeni sistemde 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabileceğini, hatta 116'ncı maddeye göre; Meclis seçimlerin yenilenmesi kararını verirse, Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde tekrar üçüncü bir kez aday olabileceğini net bir şekilde tutanaklara geçirmişlerdi. Bütün kamuoyunun Anayasa Komisyonu tutanaklarını inceleme imkanı mevcuttur. Bu söylediklerimin ispatı anayasa tutanaklarındadır. O gün AK Parti, MHP, CHP ve HDP anayasa komisyonu üyeleri bütünüyle o gün getirilen düzenlemenin nasıl bir çerçeveyi ihtiva ettiğini net bir şekilde, doğru bir şekilde anlamış, anlamlandırmış ve tutanaklara geçirmişlerdir. Ancak bugün, CHP sözcülerinin, genel başkanının ve diğer muhalefet sözcülerinin tam tersi bir yaklaşım içerisinde olmaları, kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde ipi göğüsleyeceğini görmelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu konuda en ufak bir hukuki problem söz konusu değil" dedi.

Akbaşoğlu ayrıca, 6 muhalefet partisi liderinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları kapsamında bir araya gelecek olmasına ilişkin de, "6 değişik partinin genel başkanı bir de görünmez olan; ama tam merkezinde olan HDP, 'parlamenter sisteme geri geçelim' diyorlar. Soruyorum; parlamenter sistemde yürütmenin başı kim olacak? Cumhurbaşkanı ve Başbakan ikilisi devam edecek mi? Bu ikili arasında çatışma nasıl önlenecek? Parlamenter sistemde Başbakan partili olacak mı? Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanını kim seçecek? Bunlarla ilgili kamuoyunun bir cevap beklentisi söz konusu" ifadelerini kullandı.