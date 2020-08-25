Son dakika haberi... ADANA Yangının tehdit ettiği mahalle sakinleri, yaşadıklarını DHA'ya anlattı
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Son dakika haberi... ADANA Yangının tehdit ettiği mahalle sakinleri, yaşadıklarını DHA'ya anlattı

Son dakika haberleri... Yangının tehdit ettiği mahalle sakinleri, yaşadıklarını DHA'ya anlattıADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta başlayan, 200 hektarın üzerinde hasara yol açan ve bugün kontrol altına alınan orman yangının tehdit ettiği, 6 evin de yandığı Çürüklü Mahallesi'nin sakinleri, yaşadıklarını, korkularını...

25.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:59

Yangının tehdit ettiği mahalle sakinleri, yaşadıklarını DHA'ya anlattı

ADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta başlayan, 200 hektarın üzerinde hasara yol açan ve bugün kontrol altına alınan orman yangının tehdit ettiği, 6 evin de yandığı Çürüklü Mahallesi'nin sakinleri, yaşadıklarını, korkularını ve evlerini nasıl alevlerden koruduklarını DHA'ya anlattı.

Pazar günü öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yıkıcı bir şekilde yayılan orman yangını, dün Çürüklü Mahallesi'ne ulaştı. Mahalle için tahliye kararı verilirken, havadan ve karadan alevlere müdahale edildi. Birçok mahalle sakini canlarını kurtarmak için evlerini terk ederek güvenli bölgeye geçmeyi tercih ederken, bazıları ise evlerini ve hayvanlarını korumak için tehlikeyi göze alarak, kalmayı seçti. Yangının mahallelerine sirayet ettiği zaman evde yeğeninin ve çocuğunun olduğunu anlatan Hidayet Ateş (47), çocukları kardeşi ile ilçe merkezine gönderdiğini söyledi.

ALEVLERDEN SU SERPEREK KORUNMUŞ

Eline aldığı su kovası ile evinin çevresindeki ahırı ve kuru otların olduğu kısımlara sık sık su döken Hidayet Ateş, yangın bölgesinden sıçrayan kıvılcım ve kozalakların yangına sebep olmaması için bu şekilde korunduğu söyledi. Hayvanlarını ve evini korumak, aynı zamanda ekiplere söndürme çalışmalarında yardım etmek için evlerini terk etmediklerini dile getiren Ateş, 'Çok korktuk evlerimiz yanar diye, mallarımız, her şeyimiz yanar diye. Komşularımızdan hayvanı olmayanlar gitti. Biz hayvanımız olduğu için gidemedik. Canımızdan korktuk. Benim bir oğlum bir de yeğenim vardı yanımda. Onları Kozan'a gönderdim. Eşimle biz kaldık. Biz kaçabiliriz dedik ama çocuk panikler, kaçamaz, yanar diye gönderdik" diye konuştu.

KARDEŞİNE YARDIMA GELDİ

Kozan ilçe merkezinde yaşadığını ve yangını duyunca kardeşine yardım etmek için geldiği anlatan Mehmet Ateş (54), sabaha kadar uyumadıklarını, çevreden taşıdıkları su ile evi ve hayvanları yangından korumaya çalıştıklarını aktardı. Söndürme ekiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Ateş, 'Korktuk, çok korktuk. Yangın sırasında çam ağaçların kopan kozalaklar yanarak evin bahçesine düştü. Bunları söndürdük" dedi.

'CANIMIZIN DERDİNE DÜŞTÜK'

Yangının mahalleye sirayet etmesiyle can derdine düşüp, gece evlerini boşalttıklarını ifade eden Ahmet Çürük (48), şöyle konuştu:

'Kaçmaktan başka ne yapabiliriz ki' Hiçbir imkanımız yok ki. Jandarma geldi 'boşaltın evlerinizi' dedi, biz de boşalttık. Canımızın derdine düştük, çoluğumuzu çocuğumuzu başka yerlere kaçırdık. Eşim ile ben kaldım. Önceki gün gittim, dün sabah geri geldim. Dün gece gittim, bu sabah döndüm. Gece ne olacağı belli değil. Yerimiz yurdumuz nasıl oldu, yandı mı, kaldı mı diye bakmaya geliyoruz."

MAHALLEDE 6 EV YANDI

Üç gündür yangınla uğraştıklarını ve vatandaşların sıkıntı çektiğini aktaran Çürüklü Mahalle Muhtarı Abdullah Ateş, ormana yakın meyve bahçelerinin zarar gördüğünü ve 6 evin yandığı ancak yaralı ya da ölen kimsenin olmadığını söyledi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bölgede kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

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Son dakika haberi... ADANA Yangının tehdit ettiği mahalle sakinleri, yaşadıklarını DHA'ya anlattı

Kaynak: DHA

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