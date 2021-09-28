Son dakika haberi! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsmında farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.
AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri