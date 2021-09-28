Son dakika haberi! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsmında farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.

AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Abdullah Öcalan Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Umut Meraş Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:21:41. #1.17#