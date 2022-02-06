Son dakika haberi: Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza

ANTALYA'da, merdivenden düştükten sonra gittiği özel hastaneye acilden giriş yapmasına rağmen 300 lira ücret alınan Zeliha Meticeler'in (93) şikayetini değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hastadan alınan ücretin iadesine, hastaneye de bu ücretin 5 katı tutarında ceza kesilmesine karar verdi.

Antalya'da yaşayan Zeliha Meticeler, 2020 yılında oturduğu apartmanın yönetim toplantısına katıldı. Buradan çıktığı sırada ayağı merdivene takılan Meticeler, düşüp başından yaralandı. Meticeler, kızı tarafından yakında bulunan özel hastaneye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Meticeler'e, gerekli işlemlerin ardından taburcu edileceği söylendi. İşlemleri tamamlamak için görevlilerin yanına giden kadından 300 lira ödeme istendi. Meticeler, acilden giriş yaptığını ve sosyal güvencesi olduğunu söyleyerek itiraz etti ancak itiraza rağmen ödeme alındı. Bunun üzerine Meticeler, Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı olan oğlu Neşet Gündüz'e durumu bildirdi. Gündüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) durumu yazılı iletti. Bir süre sonra şikayeti inceleyen SGK'dan gelen yazıda, alınan ücretin iade edilmesi için ihtarda bulunulduğu ve hastaneye para cezası kesildiği kaydedildi.

Hasta hakları konusunda tüketicilerin daha bilinçli olması gerektiğini söyleyen Gündüz, "Bir süre sonra SGK tarafından bize bize geri dönüş sağlandı. Hastanenin alınan ücreti iade edeceği, kuruma da bu tutarın 5 katı ceza kesildiği bildirildi. Hastaneye kesilen para cezası tahsil edildi. Hastaneden de paramızı istediğimiz zaman alabileceğimiz söylendi" dedi.