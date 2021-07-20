Son dakika haberi | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Son dakika haberi | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, kurban kesmeye çalışırken yaralanan 113 kişi hastanelere başvurdu.

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, kurban kesmeye çalışırken yaralanan 113 kişi hastanelere başvurdu.

Sabah namazının ardından kentin çeşitli noktalarında kurulan mezbahalarda kurban kesen kasaplar, ayak ve el bölgelerinden yaralandı.

Kendi imkanları ve ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen 7 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralanan kasaplardan Mehmet Güldüren, gazetecilere, kesim yaparken bıçağın kaydığını ve üç dikiş atıldığını söyledi.

Hasan Çam da kaba eti keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu yaralandığını belirterek, "Buna şükür. Allah beterinden korusun." dedi.

Hasan Baki ise arkadaşının bıçağı çekerken dikkatsiz davranması sonucu kolundan yaralandığını bildirdi.

Ayağı ve kolundan yaralanan Muhammed Aydın da acemi kasabın, deriyi keserken elini yaraladığını belirterek, "Ayağımı da kendim yaraladım. Elimde tendon koptu. Ayağımda da 10 dikiş var." diye konuştu.

Kurban keserken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralanan "acemi kasaplar" Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Acil servislere şimdiye kadar Bolu'da 26, Düzce'de 33, Zonguldak'ta 12, Karabük'te 18, Bartın'da ise 17 kişi başvurdu.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Son dakika haberi | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Son dakika haberi | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Son dakika haberi | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Son dakika haberi | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
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