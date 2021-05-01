Son dakika haberi... ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı
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Son dakika haberi... ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı

Son dakika haberi... ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afganistan'da konuşlu ABD ve NATO silahlı kuvvetleri, bugün itibarıyla resmen çekilmeye başladı.

Afganistan'da konuşlu ABD ve NATO silahlı kuvvetleri, bugün itibarıyla resmen çekilmeye başladı.

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çekilme sürecinin son bir yılda ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılmasıyla başladığını belirterek Biden'ın kararının ardından hazırlıkların hızlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne dek yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiği kaydedildi.

ABD ve NATO müttefikleri, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak görülen El Kaide örgütü militanlarının sakladığı ve koruduğu gerekçesiyle 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.

ABD'nin Brown Üniversitesinin yürüttüğü "Savaşın Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahminlere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcandı.

ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı savaşta, 1144 NATO personeli de hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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