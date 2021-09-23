ANKARA'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Akgün sağlık sorunları nedeniyle savunma yapmadı. Kızı Şengül Yılmaz "Babam Ahmet Akgün sürekli anneme psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu" dedi.

Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta ocak ayında meydana gelen olayda Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada elinden bıçağı alıp, 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mevlüde Akgün, daha sonra kızını telefonla arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avukat, müvekkilinin yaşı ve sağlık durumu nedeniyle psikolojik tedavi görmesi gerektiğini belirterek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, sanığın birlikte yaşadığı zihinsel engelli kızı Nurgül Akgün'ün ifadesinin psikolog eşliğinde alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.