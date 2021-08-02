Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayeti nasıl işlediğini anlattı
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Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayeti nasıl işlediğini anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki Azra'nın cansız bedeni, ormanlık alanda parçalara bölünmüş halde bulundu. Ekiplerin şüphelendiği emlakçı M.M.A. ilk sorgusunda "Bana geldi, yemek yedikten sonra gitti" sözlerinden sonra serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin çapraz sorguya aldığı emlakçı suçunu itiraf ederek işlediği korkunç cinayeti, "Yemek yiyip alkol aldık, aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdükten sonra banyoda parçalara ayırdım" sözleriyle anlattı.

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik bölümü okuyan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesindeki inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan M. M.A. (48) ile görüştüğünü tespit etti.

Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayeti nasıl işlediğini anlattı

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M. M.A'nın evinden defalarca valizle çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayeti nasıl işlediğini anlattı

"ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI"

Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M. M.A.'nın "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.

PARÇALARA BÖLÜNMÜŞ HALDE BULUNDU

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet zanlısı M. M.A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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