Son dakika haberi: 15 askerin şehit olduğu saldırının faili 'oto hırsızıyım' dedi, mahkeme başkanı tepki gösterdi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 6 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden olan ve Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, getirildiği Kayseri'de tutuklanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Terörle bağlantısının olmadığını, sadece oto hırsızı olduğunu öne süren Tekiner'e mahkeme başkanı, "Irak'ın kuzeyine turistik gezi amacıyla mı gittin" diyerek tepki gösterdi. Dava, duruşma savcısının mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine ertelendi.

PKK'lı terörist 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine dosyanın duruşma savcısına tevdi edilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.