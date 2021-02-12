Son dakika haberi! 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi! 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi

12.02.2021 10:48 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:53

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yıldır aranan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yıldır aranan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23), Nihat Şahin (30) 2007 yılında ortadan kayboldu. Bunun üzerine aileleri Mahmut Şahin'le ilgili Mayıs 2007'de, Nihat Şahin için de 30 Kasım 2007'de kayıp başvurusu yapıldı.

Yapılan araştırma ve aramalarda kayıp olan kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamadı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mahmut ve Nihat Şahin'in dosyaları yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Çalışmalar kapsamında binlerce telefon kaydını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etti. Bu şüphelilerden birinin yurt dışında, diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenirken, S.T. (38) ve A.Y. (51) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde Mahmut ve Nihat Şahin'i öldürdüklerini itiraf ederek, Nihat Şahin'in cesedini Gölcük'ün Nüzhetiye Mahallesi'nde, Mahmut Şahin'in cesedini de İznik yolu Döşeme mevkisinde gömdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler S.T. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin belirttiği noktalarda yapılan aramalarda Nihat Şahin'in cesedi bulunurken, Mahmut Şahin'in cesedini arama çalışmaları ise devam ediyor.

Son dakika haberi! 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi
Son dakika haberi! 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi
Son dakika haberi! 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi
Son dakika haberi! 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Aleyna Tilki Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Deniz Türüç Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli İzmir Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:17:04. #1.14#
title