Son dakika haber | Yunanistan'ın zorla bota bindirip Türkiye'ye geri ittiği Afganlar, Türk Devleti'ne minnettar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Yunanistan'ın zorla bota bindirip Türkiye'ye geri ittiği Afganlar, Türk Devleti'ne minnettar

02.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:18
Son dakika haber | Yunanistan'ın zorla bota bindirip Türkiye'ye geri ittiği Afganlar, Türk Devleti'ne minnettar

Bir son dakika haberine göre Yunanistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırılacağı bahanesiyle sığınmacı kampından çıkarıp lastik botla zorla Türkiye'ye geri ittiği Afganistanlı aileler, Türk polis ve askerine minettar olduklarını dile getirdi.

Yunanistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırılacağı bahanesiyle sığınmacı kampından çıkarıp lastik botla zorla Türkiye'ye geri ittiği Afganistanlı aileler, Türk polis ve askerine minettar olduklarını dile getirdi.

Yunanistan tarafından Türkiye'ye geri itilen ve şiddete maruz kalan Rauf, Hamit ve Devleti aileleri, İl Göç İdaresi'nin çağrısıyla Konya'ya geldi.

Afganistanlı Destegir Devleti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan askerlerinin kendilerini kampta bir konteynere hapsettiğini anlattı.

Burada Yunanistan güvenlik güçlerinin sürekli baskı, hakaret ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını ifade eden Devleti, şunları kaydetti:

"Kamptaki konteynerde 13 kişiydik. Yunan askerleri koronavirüs testi yapılacağı bahanesiyle bizi zorla alarak bir araca bindirip, deniz kenarına götürdüler. Burada kadınlarımızı ve çocuklarımızı ayırt etmeden dövdüler. Kimliklerimizi, paralarımızı, telefonlarımızı aldılar. Sonra kadınlarımız, çocuklarımız dahil hepimizi suya attılar."

"Sakladığımız telefonla Türkiye'yi aradık ve yardım talebinde bulunduk"

Devleti, yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyecek kadar zor olduğunu vurgulayarak, "Sakladığımız telefonla Türkiye'yi aradık ve yardım talebinde bulunduk. Türk Sahil Güvenliği bizi kısa sürede kurtardı. Türk polisi ve askeri bizi çok iyi karşıladı. Onlara minnettarız. Türk-Afgan dostluğumuz hep sürecek." diye konuştu.

Afgan aileler Konya İl Göç İdaresi'ndeki işlemlerinin ardından yeniden Karaman'a gitti.

Son dakika haber | Yunanistan'ın zorla bota bindirip Türkiye'ye geri ittiği Afganlar, Türk Devleti'ne minnettar
Son dakika haber | Yunanistan'ın zorla bota bindirip Türkiye'ye geri ittiği Afganlar, Türk Devleti'ne minnettar
Son dakika haber | Yunanistan'ın zorla bota bindirip Türkiye'ye geri ittiği Afganlar, Türk Devleti'ne minnettar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Erol Bulut Serdar Aziz Mustafa Yumlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Yunanistan'ın zorla bota bindirip Türkiye'ye geri ittiği Afganlar, Türk Devleti'ne minnettar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:18:36. #1.15#
title