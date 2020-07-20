DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
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DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor

CHP'den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
20.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:06

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'nın DEVA Partisi'nin ardından yeni bir parti daha kuruluyor. CHP'den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Kurucu üyeler Nazım Özer ve beraberindeki 3 kişi İçişleri Bakanlığı'na gelerek "Yenilik Partisi"nin kuruluş dilekçelerini bakanlığa sundu.

ANITKABİR'E ÇIKACAKLAR

Bakanlığa girmeden önce açıklamalarda bulunan Özer, "Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak, şunları aktardı:

"Ülkemizin bir yeniliğe ihtiyacı vardı, bu yeniliğe talibiz. Partimizin içerisinde gençlere ve bayanlara olabildiğince fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Evraklarımızı İçişleri Bakanlığı'na teslim ettikten sonra saat 16.00'da bütün kurucu ekibimiz ve ailelerimiz Aslanlı Yolda buluşup Ata'mızın huzuruna çıkmak gibi bir programımız var" şeklinde konuştu.

DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor

PARTİNİN ADI: YENİLİK PARTİSİ

Partinin isminin "Yenilik Partisi" olduğunu söyleyen Özer, "Genel Başkanımız daha detaylı sorulara cevap verecektir. Yeniliğe ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Partimizin adı da, 'Yenilik Partisi' oldu. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Öztürk Yılmaz, Ardahan Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında Daire Başkanı olarak görev yaptı. Yurt dışında, T.C. Bişkek Büyükelçiliği, T.C. Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde Müsteşar olarak görev yaptı. T.C. Musul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. CHP Kurultayında PM Üyeliğine seçildi ve akabinde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. AB'nin Kalkınma ve Entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) yüksek lisans yaptı. İngilizce tez konusunda AB'nin Kosova ve KKTC'ye dönük farklı yaklaşımını değerlendirdi. Ayrıca Sıla Üniversitesi Rusça Bölümü sertifikalıdır.

DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor

26. Dönemde Ardahan Milletvekili seçildi. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi. Öztürk Yılmaz 20 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ihraç edildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Rusça bilen Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA

Manşet

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