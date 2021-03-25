Son dakika haber: Yayladaki hastaya 60 metrelik kayalıklardan nefes kesen kurtarma operasyonu
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Son dakika haber: Yayladaki hastaya 60 metrelik kayalıklardan nefes kesen kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Yayladaki hastaya 60 metrelik kayalıklardan nefes kesen kurtarma operasyonu

Son dakika habere göre Antalya'da yaylada bir vatandaşın hastalandığı ihbarı üzerine harekete geçen ilk yardım ekipleri, 1.5 saatlik yürüyüşün ardından hastaya ulaşabildi.

Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

Antalya'da yaylada bir vatandaşın hastalandığı ihbarı üzerine harekete geçen ilk yardım ekipleri, 1.5 saatlik yürüyüşün ardından hastaya ulaşabildi.

Yağmur ve dolu yağışı altında yürüyen 112, AFAD ve UMKE ekipleri, Sahil Güvenlik Helikopterinin inememesi nedeniyle hastayı sedye ile 60 metre kayalıklardan çıkardı. Havanın kararmasıyla birlikte meşale yakarak yoluna devam eden kurtarma ekipleri, sedyeye koydukları hastayı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirdiler.

Manavgat'a bağlı Sevinç Mahalle Muhtarı Seyfettin Eski'nin Sevinç Mahallesine yaklaşık 1.5 saat yürüme mesafesinde bulunan Moyus Yaylasında ilkel şartlar altında yaşayan 1 kadın 3 kardeşten birisinin hasta olduğunu bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Araçlarla Sevinç mahallesine ulaşan ekipler, buradan sonra araç gitmemesi nedeniyle yollarına yaya olarak devam etti. 8-9 kilometrelik yolu yaklaşık 1.5 saatte alabilen ekipler, hasta vatandaşın bulunduğu Moyus Yaylasına güçlükle ulaşabildi.

Hasta olan 3 kardeşten küçüğü 54 yaşındaki Remzi Solak'ı sedyeye koyan ekipler, olay yerine gelen Sahil Güvenlik Helikopterinin hava şartları ve hastanın bulunduğu yerin kayalık olması nedeniyle iniş yapamaması nedeniyle 60 metre kayalığı ipten yaptıkları vinç yardımıyla yukarı çıkardıktan sonra yağmur ve dolu yağışına rağmen yollarına devam etti. Havanın da kararmasının ardından ekip meşale yakıp yolu aydınlatmak suretiyle ambulansın bulunduğu yere gelebildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Remzi Solak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlkel şartlar altında yaşamlarını sürdüren 3 kardeşten küçüğü 54 yaşındaki Remzi Solak, 112 ve diğer yardım ekipleriyle birlikte güç şartlar altında hastaneye ulaştırıldı. - ANTALYA

Son dakika haber: Yayladaki hastaya 60 metrelik kayalıklardan nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haber: Yayladaki hastaya 60 metrelik kayalıklardan nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haber: Yayladaki hastaya 60 metrelik kayalıklardan nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haber: Yayladaki hastaya 60 metrelik kayalıklardan nefes kesen kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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