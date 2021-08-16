Son dakika haber... Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü

Antalya'da 13 yaşındaki N.K.D. iddiaya göre yakınına ait aracın anahtarını gizlice alıp, trafiğe çıktı. Yanına 15 yaşındaki arkadaşı Bedirhan Şirazi de alan N.K.D. bir süre sonra kaza yaparak takla attı. Kaza anında dışarıya fırladığı aracın altında kalan Bedirhan Şirazi olay yerinde can verdi. Şirazi'nin olay yerine gelen ağabeyleri sinir krizi geçirdi, zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döktü.

Antalya'nın Kepez ilçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana gelen olayda, Gazi 13 yaşındaki N.K.D. iddiaya göre, yakınlarına ait 07 UY 341 plakalı Ford Fiesta model aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı.

YOLCU KOLTUĞUNDAKİ BEDİRHAN HAYATINI KAYBETTİ

N.K.D, bir süre sonra yanına mahalle arkadaşı Bedirhan Şirazi (15) de alarak ilçede gezmeye başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce cadde üzerinde kavşakta bulunan refüje çarptı. Daha sonra ise hızını alamayarak takla attı. Bu sırada aracın yolcu koltuğunda oturan Bedirhan Şirazi, araçtan fırladı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Takla atan araç, Şirazi'nin üzerine düşerek durdu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak, çocuğun üzerine düşen aracı kaldırdı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şirazi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan yakınları olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi. Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döktü. Çocuğun iki ağabeyi olay yerine gelen diğer yakınları teselli etti. Kazada yaralanan sürücü çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza alanını güvenlik şeridi ile çevirdi. Yapılan incelemenin ardından ceset olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı