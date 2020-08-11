Son dakika haber... Vatandaş değerlendirdi Türkiye Avrupa'dan daha güvenilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Vatandaş değerlendirdi Türkiye Avrupa'dan daha güvenilir

Son dakika haberi... Vatandaş değerlendirdi: Türkiye Avrupa'dan daha güvenilirOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ' İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte yurt genelinde koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı.

11.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:13

Vatandaş değerlendirdi: Türkiye Avrupa'dan daha güvenilir

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ' İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte yurt genelinde koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da zabıta ekipleriyle denetimlere katılarak, "Vatandaşımızın duyarlılığı sayesinde bu süreci başarıyla atlatacağız' dedi. Denetimler sırasında, Avrupa'da yaşayan vatandaşların, Türkiye'yi daha güvenilir bulduğunu söylemesi ise dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Türkiye genelinde denetimler sıklaştırıldı. Karaköy'de yapılan denetimlere emniyet ve zabıta ekiplerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. İş yerleri ve müşterilerini koronavirüs tedbirleri konusunda uyaran Başkan Yıldız, işletmeleri denetledi. Denetimlerin sürekli devam ettiğini belirten Başkan Yıldız, denetimlere katılan ekiplere kolonya ikram etti. Denetimler sırasında, Fransa'da yaşadıklarını belirten bir çift, Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden çok daha güvenli olduğunu ve buradaki denetimlerin çok daha sıkı olduğunu belirtti.

BAŞKAN YILDIZ : KURALLARA UYARAK BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ

Denetimler sırasında kurallara büyük oranda uyulduğunu kaydeden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Beyoğlu'nun farklı noktalarında bu denetimler günlük olarak zaten gerçekleştiriliyor. Öncelikle maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda denetimler sürdürülüyor. ve özellikle yeme içme mekanlarının denetimleri konusunda daha büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bugün farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızın dikkatlerini tekrar çekme konusunda hatırlatmada bulunuyoruz. Hem iş yerlerimizin hem de müşterilerimizin kurallara uyup uymadığını denetliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bu denetimler yapılıyor. İş yerlerinin de Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallara büyük oranda uyduğunu görüyoruz. Büyük bir salgın dönemindeyiz. Başarılı bir şekilde devlet ve millet olarak el ele kurallara uyarak, bu dönemi atlatacağız. Hep birlikte kurallara uyarsak daha büyük zararlar doğmadan bu süreci atlatmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, hükümetimizin, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın kuralları, denetimleri, vatandaşımızın duyarlılığı sayesinde bu süreci başarıyla atlatacağız' dedi.

ŞAHİN: TÜRKİYE, AVRUPA'DAN DAHA GÜVENİLİR

Fransa'da yaşadıklarını için Türkiye ve Avrupa'yı koronavirüs tedbirleri açısından kıyasladıklarını söyleyen Muhammed Şahin, Türkiye'nin Avrupa'dan çok daha iyi durumda olduğunu ifade etti. Şahin, 'Açıkçası Türkiye en başından beri önlemlerini aldı. Biz Fransa'da yaşıyoruz. Türkiye şu anda Avrupa'ya göre en güvenilir ülke diyebiliriz. Her taraf dezenfekte ediliyor. Bunların hepsini gözümüzle görüyoruz. Medyada ya da duyduklarımızla söylemiyoruz bunu. Türkiye'den memnunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptıkları işlerden memnunuz' şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Vatandaş değerlendirdi Türkiye Avrupa'dan daha güvenilir

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor Ekonomi
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
İnce 'Seçimde arkamda durmadılar' demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video Politika
İnce "Seçimde arkamda durmadılar" demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Magazin
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Cenk Eren Ajda Pekkan Kenan Doğulu Yeşim Salkım
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Akdeniz Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Vatandaş değerlendirdi Türkiye Avrupa'dan daha güvenilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 14:23:37. #1.14#
title