Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde
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Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde

Son dakika gündem haberi: ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı 3 turda 28 fotoğrafı eledi.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı 3 turda 28 fotoğrafı eledi.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Astronot Kate Rubins Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi. Gölün fotoğrafı 'huzur' kategorisinde birinci olurken; hareket halindeki yıldızlar, bulut kulesi ve istasyonda yıldız izleme isimli fotoğraflarla yarı finalde yarışıyor. Yarı finallerde bugün başlayan oylama 5 Nisan'da sona erecek.

"İnanıyorum birinci olacaktır"

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Fizik Bölümü'nde görev yapan Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal, Van Gölü fotoğrafının oylamalar sonunda yarı finale kaldığını belirtti. 5 Nisan tarihine kadar bir oylamanın daha yapılacağını ifade eden Astrofizikçi Topal, "Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı finale kalacaktır. Van Gölü sadece bu coğrafya için değil, dünya için de önemli bir göldür. Uzaydan her ne kadar da bir kısmının fotoğrafı çekilmiş olsa da bu fotoğraf inanıyorum ki birinci olacak diye içimde bir his var" dedi.

"Harika bir görsel"

Fotoğrafın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından çekildiğini anımsatan Topal, "Uzaydan çekilen birçok fotoğraf arasından sadece 32 fotoğraf oylamaya sunuldu. Uluslararası Uzay İstasyonu çok uluslu bir istasyon ve yerden 400 kilometre yukardadır. Orada 6 aylık periyotlarla astronotlar gidip gelir. Astronotlar burada ayaklarının altında bulunan muhteşem gezegen olan dünyamızdan harika fotoğraflar çekerler. Dünyada çekilen birçok görüntünün arasında Van Gölü de bulunuyor. Harika bir görsel. Bu görsel bence finale kalacaktır ve hatta birinci olacaktır" diye konuştu. - VAN

Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde
Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde
Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde
Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde
Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde
Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde
Son dakika haber: Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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