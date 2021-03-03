Son dakika haber: Vali Şahin'den uyarı: Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Vali Şahin'den uyarı: Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır

03.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:41
Son dakika haber: Vali Şahin'den uyarı: Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır

Gelen son dakika haberine göre BATMAN Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, koronavirüs risk tablosunda kentin mavi kategoride yer aldığını belirterek rehavete kapılınmaması gerektiği uyarısında bulundı.

BATMAN Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, koronavirüs risk tablosunda kentin mavi kategoride yer aldığını belirterek rehavete kapılınmaması gerektiği uyarısında bulundı. Şahin, "Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır. Bugün mavi, yarın kara kara kara bulut olur. Şehrimizin havasının bozulmaması için de daha çok çalışmak zorundayız" dedi. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 8,06 oranla Türkiye'nin en az vaka sayısının olduğu kentler arasında yer alan mavi listedeki Batman'da Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, kamu kurumları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

'GEÇEN YIL DARBEYİ TAZİYELERDEN ALMIŞTIK'

Yarın kent genelinde 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında geniş çaplı denetim gerçekleştireceklerini söyleyen Vali Şahin, Batman'ın mavi kategoride kalması için yoğunlaşacaklarını söyledi. Rehavete kapılmaması uyarısında da bulunan Vali Şahin, "Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır. Bugün mavi, yarın kara kara kara bulut olur. Şehrimizin havasının bozulmaması için de daha çok çalışmak zorundayız. Salgınla ilgili mücadelede geçen yıldan bu yana analizlerimizi yaptık. En risk alanları taziyelerdir. Taziye evleri kapalı olmaya devam edecek. Taziyeler yasak değil, maalesef kurallara uyulmadığından ötürü geçen yıl darbeyi taziyelerden almıştık. Belli sayıya uymak şartıyla izin verilebilecek. İkinci tehdit ise düğün ve nişan törenleri. Tüm kapalı olanlar bizin için bir tehdittir. Bu alanlarda bilgilendirmeyi artıracağız. Açık ve net söylüyorum. Bu hastalığın şakaya gelir bir tarafı yok. Köy bakkalından dağ başındaki yol üstü durağa kadar denetimleri sürdüreceğiz" dedi. 


Son dakika haber: Vali Şahin'den uyarı: Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır
Son dakika haber: Vali Şahin'den uyarı: Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Zeki Müren Hande Soral Aleyna Tilki
Spor Gomes Can Bartu Ünal Karaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Vali Şahin'den uyarı: Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 19:48:46. #1.15#
title