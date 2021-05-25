Son dakika haber | Uşak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için ilkokulda "EBA destek noktası" oluşturuldu

Son dakika haberleri... Uşak'ta tarlalarda çalışan ve kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Uşak Valiliğince bir ilkokulda oluşturulan "EBA destek noktası"nda eğitimlerine devam ediyor.

Uşak'ta tarlalarda çalışan ve kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Uşak Valiliğince bir ilkokulda oluşturulan "EBA destek noktası"nda eğitimlerine devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek tarlalarda emek mücadelesi veren kadın işçilerin 12 Mayıs'ta kendilerini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık'tan çocuklarının eğitimi için destek talep etmesi sonrası çalışma başlatıldı.

Uşak Valiliği koordinesinde işçilerin çadırlarının kurulu olduğu alana yakın konumdaki Koyunbeyli köyündeki ilkokulda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "EBA destek noktası" oluşturuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşadıkları çadırlardan alınan çeşitli sınıflardaki 60 öğrenci, servisle Koyunbeyli İlkokulu'ndaki destek noktasına getiriliyor.

Burada sosyal mesafe kurallarına uyularak okula alınan öğrenciler, ellerini dezenfekte edip maskeli halde EBA üzerinden derslerini izlemek üzere sınıflarına giriyor.

Tablet ve kulaklıklarıyla derslere katılan öğrencilerin çevrim içi ders anlatan öğretmenlerine karşı ilgi ve heyecanı ise renkli görüntüler oluşturuyor.

EBA derslerini takip eden 3. sınıf öğrencisi Fatih Otu, AA muhabirine, derslerine devam edebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sınıf ortamında dersleri daha iyi takip edebildiğini dile getiren Otu, "Buraya hep geleceğim. Derslerimi işleyeceğim. Ben derslerimi çok seviyorum. Büyüyünce doktor olacağım. İnsanları kurtaracağım." dedi.

Samet Otu da "Derslerimizi burada işliyoruz. Çok mutluyum. Ben derslerime çok çalışıp büyüyünce polis olacağım. Derslerimiz çok keyifli, her zaman gelmek istiyorum." diye konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Zeynep Firdevs Demir ise şöyle konuştu:

"Ben birinci sınıfa gidiyorum. Öğretmenlerimiz burada bize ders anlatıyor. Çok keyifli derslerimiz. Öğretmenlerimiz bize ders anlattığı için çok mutluyum. Bütün derslere girmek istiyorum. Ben okulumu da çok özledim. İnşallah yine arkadaşlarımızla hep beraber okula gideriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık