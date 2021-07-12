Son dakika haber... Ünlü çiftin oğlu Emre Mays'ı hastane önünde öldüren sanığın ailesi hakim karşısında (1)
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Son dakika haber... Ünlü çiftin oğlu Emre Mays'ı hastane önünde öldüren sanığın ailesi hakim karşısında (1)

Son dakika haber... Ünlü çiftin oğlu Emre Mays'ı hastane önünde öldüren sanığın ailesi hakim karşısında (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şişli'de 7 Ocak 2020'de, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren...

Şişli'de 7 Ocak 2020'de, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesi kavgalı oldukları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, bir kişiyi ise yaraladıkları iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada Tekcan ailesinin avukatları, "Sanıklar, Emre Mays davasına tanıklık ettikleri için müvekkillerime karşı husumet beslemektedirler" dedi. Tutuklu sanık Gazi Kutlu ise savunmasında "Benim olaya hiçbir dahilim olmadı. Aksine engellemeye çalıştım ancak başaramadım" dedi.

- İstanbul

Son dakika haber... Ünlü çiftin oğlu Emre Mays'ı hastane önünde öldüren sanığın ailesi hakim karşısında (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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