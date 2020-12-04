Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, 122 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Edremit ilçesinin Andaç Mahallesi'nde yaşayan 122 yaşındaki Emine Baytar, bugün hayatını kaybetti. 65 yaşındaki oğlu Faris Baytar, gelini ve torunlarıyla yaşayan, nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1898 Kafkas doğumlu olan 5 çocuk annesi ve 80'e yakın torun sahibi Emine Baytar hayata gözlerini yumdu.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI DA VEFAT HABERİNİ PAYLAŞTI

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, sosyal medya hesabında Emine Baytar'ın vefat haberini paylaşarak, "Türkiye'nin en yaşlı kadını olan ve torunlarının torununu gören asırlık çınarımız Emine Baytar ninemiz, 122 yaşında bugün hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı