Son dakika haber! Tahir Güven cinayetinde 2 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök için 48 saatlik ek gözaltı süresi alındı, diğer 26 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde 4 Aralık akşamı Mercan Sokak'ta Eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.