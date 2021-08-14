Son dakika haber... Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor.

Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor.

ANKARA - Sincan Belediyesi sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya destek için yola çıktı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Kastamonu Bartın bölgelerindeki sel felaketi son yıllarda görülmemiş bir afet" dedi.

Daha önce Muğla ve Antalya'da yangının kontrol altına alınabilmesi için seferber olan Sincan belediyesi ekipleri, şimdi sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya destek için yola çıktı. Ekipler bugün yola çıkan 250 gıda kolisi Kastamonu'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. 1 damperli kamyon, 1 lowbet, 1 hidrolik kepçe ve ekipler Kastamonu'da arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak. Son dönemde Antalya ve Muğla bölgesinde olan yangınlara yaptıkları yardımlardan da bahseden Sincan Belediye Başkanı Ercan, "Şimdi de Kastamonu, Sinop ve Bartın bölgelerindeki sel afetleri ülkemizdeki herkeste olduğu gibi bizi de derinden üzdü. Ama bu zor zamanlarda birlik ve dayanışma içerisinde olmak gibi güzel bir hasletimiz var bizim. Allah bu afetlerden ülkemizi korusun. Bir daha bu afetleri inşallah yaşamayız. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için yapacağımız tek şey dua etmek. Ama kalan zararların tazmini konusunda devletimiz üstüne düşen görevi her zaman yapıyor. Biz de Sincan Belediyesi olarak oradaki koordinasyon merkeziyle irtibata geçtik. ve ihtiyaç malzemelerini aldık. Allah afetlerden bizi muhafaza etsin" diye konuştu.

"Memleketin bir ucunda, bir köyde bir felaket olsa diğer köy o acıyı orada hisseder"

Yardım konvoyuna destek için katılan Sincan kaymakamı Abdullah Küçük ise, "Bu felaketler yakın tarihimizde görülmeyen düzeyde büyük felaketler. Hem can kayıpları oldu. Hem çok ciddi maddi kayıplar oluştu. Maddi kayıplar bir şekilde telafi edilir ama canlar gerçekten çok üzücü. Memleketin bir ucunda, bir köyde bir felaket olsa diğer köy o acıyı orada hisseder. Biz de hem yangın hem de sel felaketlerinde meydana gelen can kayıplarından dolayı çok üzgünüz. Onlara Allahtan rahmet yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor
Son dakika haber... Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor
Son dakika haber... Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor
Son dakika haber... Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

Kastamonu'da üç yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı
Kastamonu'da üç yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)
Son dakika haber! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi
Son dakika haber! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Berdan Mardini Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Muslera Lionel Messi Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 16:11:52. #1.15#

title