Son dakika haber... Selde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün yıkımına başlandı
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Son dakika haber... Selde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün yıkımına başlandı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: - Selde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün yıkımına başlandı Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün, yapılan 2 geçici köprünün ulaşıma açılmasının ardından yıkımına başlandı.

- Selde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün yıkımına başlandı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün, yapılan 2 geçici köprünün ulaşıma açılmasının ardından yıkımına başlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanana sel felaketinde 2 köprü kullanılamaz hale gelmişti. Hasar gören köprülerle birlikte Ayancık Kastamonu araç geçişi ve şehrin diğer yakasına araçlarla ulaşım sağlanamamıştı. İhtiyaç üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Hafif Alaşımlı Sabit Köprü Ayancık ilçesine kuruldu. Bundan 2 gün sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından araç geçişlerin tekrar sağlanabilmesi adına geçici bir köprü daha hayata geçirildi.

Bu köprülerle bağlantıların tekrar sağlanmasının ardından selde hasar gören Ayancık Köprüsü için bugün yıkım başladı. Ayancık Köprüsü felaketin yaşandığı ilk günlerde şehrin diğer yakasına yardımların ulaştırılması adına üzerinde kurulan insan zinciri ile de gündeme gelmişti. Sanayi bölgesindeki yaya köprüsünün tekrar faaliyet alınmasının ardından Ayancık Köprüsü'nde de geçişler durdurulmuştu. Önüne barikatlar kurulmuştu.

İş makineleri köprünün yanlarından başlayarak ilk önce demir tenteleri ve yanlardaki boruları söktü. Ardından uygulanan darbelerle körünün tutucu beton direkleri hedeflendi. İş makineleri köprü ayaklarının üstündeki birleşim noktalarının ayrılması için çalışıyor. Yıkım çalışmaları hala devam ediyor. Yapılacak yıkımın ardından inşa edilecek yeni köprüler içinde çalışma başlayacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamıştı.

Yapılacak köprülerin daha geniş olacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Hem kemer formunda olacak hem de bu ayak açıklıkları bunun en az 2 katı genişliğinde olacak. Daha da yükselteceğiz bunları. Afetleri gördükten sonra bu hesapları artık farklı yapıyoruz. Temennimiz böyle afetlerin olmaması ama olduğu zaman da etkilenmeyecek yapılar üstleneceğiz" açıklamalarını yapmıştı.

Son dakika haber... Selde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün yıkımına başlandı
Son dakika haber... Selde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün yıkımına başlandı
Son dakika haber... Selde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün yıkımına başlandı
Son dakika haber... Selde hasar gören Ayancık Köprüsü'nün yıkımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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