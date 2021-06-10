Son dakika haber! Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı
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Son dakika haber! Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı

Son dakika haber! Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Edirne'de, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy şehadetinin 5'inci yılında kabri başında dualarla anıldı.

Edirne'de, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy şehadetinin 5'inci yılında kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Özsoy'u anmak için Yenişehir Mezarlığı'nda kabri başında anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan anmada şehit ve gaziler için dua edildi.

Programa şehidin annesi Hafize, babası Süleyman Çetin ile şehidin kızı Elif Özsoy (9), Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ile aile yakınları, kamu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

Kahraman bir polis memuruydu

Bulgaristan'dan 1989 yılında Edirne'ye göç eden Çetin ailesinin Kırcaali'de trafik kazasında kaybettikleri ablasının adını alan 1984 doğumlu şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy Mardin'e tayin olmadan İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nde görev yaptığı ve buradaki bir patlamanın önlenmesinde de kahramanlık gösterdiği ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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