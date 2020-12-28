Son dakika haber! Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

28.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:01
Son dakika haber! Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 46'ncı kilometresinde meydana geldi. İhsan A.'nın kullandığı 34 CLD 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Fesih Demir (44) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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