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Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

Son dakika haberler: Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Tekkeköy ilçesindeki kaza, Sel Yeri Mahallesi'nde bulunan viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilek K. yönetimindeki 55 AIU 18 plakalı otomobil, Murat Emre K.'nin kullandığı 53 AAV 424 plakalı duran otomobile çarptı. Kazayı hava yastığının açılmasıyla hafif yaralı atlatan Dilek K., göğüs ağrısı şikayetiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İlkadım ilçesindeki kaza ise Atatürk Bulvarı üzerinde Lunapark önünde meydana geldi. Sürücü Neşet Aslan(55), arızalanan 55 KA 773 plakalı otomobilini yolun sağına çekti. Ön kaputu açarak otomobilin radyatör suyuna bakmak isteyen Arslan, kapağı açmasıyla birlikte üstüne fışkıran radyatör suyu nedeniyle geri çekildi. O esnada yoldan geçen, Can İsmail A. yönetimindeki 55 EK 747 plakalı otomobil sağ aynasıyla Arslan'a çarptı. Yere düşen Arslan'a 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da trafik kazaları: 2 yaralı

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