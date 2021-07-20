Son dakika haber! Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
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Son dakika haber! Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika haber! Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SAMSUN'da, kurbanlık kesimi sırasında husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö. yaralandı.

SAMSUN'da, kurbanlık kesimi sırasında husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö. yaralandı. Polis, olaydan sonra Eray ve kardeşi Necati Ö.'yü gözaltına aldı. Hastaneye gelen yaralı yakınları ise ambulansın arka kapı camını kırdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö., bayram namazından sonra kurbanlık kesmek için Sinan Y.'nin evinin önüne geldi. Eray Ö. ve Necati Ö. kardeşler, önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen akrabaları Sinan Y. ve Sunay Ö. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada Sinan Y. ve Sunay Ö., yaralandı. Sinan Y. komşusunun aracıyla Sunay Ö. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalça ve bacak bölgelerinden yaralanan Sinan Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

YARALI YAKINLARI, AMBULANSIN CAMINI KIRDIOlaydan sonra hastaneye gelen yaralı yakınları ise ambulansın arka kapısının camını kırdı. Kavganın ardından Eray Ö. ve Necati Ö. kardeşler, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.'BURAYA NEDEN GELDİM' DİYE SORDUÖte yandan olay sonrası fenalaşan yaralıların akrabalarından Havva Ö.'nün de ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken, "Ben buraya neden geldim" diye sorduğu öğrenildi. Havva Ö. de tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Son dakika haber! Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Son dakika haber! Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Son dakika haber! Samsun'da kurbanlık kesiminde silahlı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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