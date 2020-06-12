Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına 60 bin adet koruyucu ekipman
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Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına 60 bin adet koruyucu ekipman

Son dakika haberleri: Sağlık çalışanlarına 60 bin adet koruyucu ekipman Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına Kızılay Şube Başkanlığı tarafından 60 bin adet çeşitli koruyucu ekipman hibe edildi.

12.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:56

Sağlık çalışanlarına 60 bin adet koruyucu ekipman

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına Kızılay Şube Başkanlığı tarafından 60 bin adet çeşitli koruyucu ekipman hibe edildi.

Türk Kızılayı'nın 152. kuruluş yıldönümü kapsamında Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştınma Merkezi'nde görevli sağlık çalışanlarına 60 bin koruyucu ekipman hibe edildi. Koruyucu gözlük, maske, tulum, dezenfektan gibi çeşitli eşyaların bulunduğu koliler, gönüllü Kızılay ekipleri tarafından hastane önünde getirildi. Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç tarafından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Burak Bahadır'a teslim edildi.

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Öncelikle Türk Kızılayımızın 152. yıl dönümünü, 1886'dan bu gününü kutluyoruz. Vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Türk Kızılayımızın BEÜ'ye 60 bin adet koruyucu malzeme göndermesi bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık'a ve yönetimine ayrıca Zonguldak'ın ender yetiştirdiği değerlerinden biri olan Genel Müdürümüz Alper Küçük'e teşekkür ediyoruz. Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyayı ve ülkemizin de başına bela olan binlerce ölümle neticelenen Covid-19'la mücadele veren sağlıkçılarımızı tebrik ediyoruz. Onlar herşeyin en güzeline layıklar. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyoruz. Onlar gecelerini gündüze katıp bir can daha kurtarmak için bizler için mücadele veriyorlar" şeklinde konuştu.

Koruyucu ekipmanları teslim alan Bahadır, "Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Korona virüs ile yaklaşık 2.5 aydır mücadele etmekteyiz. Tüm sağlık çalışanları ile kurum ve kuruluşlar bu salgınla mücadele vermektedir. Bu salgından başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Bu bağlamda tekrar Şube Başkanı Aydın Ergenç'e teşekkürlerimi iletiyorum" diye ifade etti.

Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına 60 bin adet koruyucu ekipman

Kaynak: İHA

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