Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs uyarısı Açıklaması
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs uyarısı Açıklaması

04.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:44
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs uyarısı Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğu uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğu uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19'un tüm dünyada yayıldığını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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