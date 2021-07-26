Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
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Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor

Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre RİZE ve Artvin'de yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, 1500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin, izleri silinmeye çalışılıyor.

RİZE ve Artvin'de yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, 1500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin, izleri silinmeye çalışılıyor. 2 kentte 4 bini aşkın personelin katılımıyla çöken yollar onarılıyor, alt ve üst yapılar yenileniyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Rize'de 2, Artvin'de selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin, sel ve heyelanlarla mücadele ediyor. Rize'de 14 Temmuz'da 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogramlık yağışının ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi kayboldu. Artvin'de de 22 Temmuz'da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi'de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYORSel afetinin vurduğu Arhavi'de yapılan hasar tespit çalışmaları ile 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Arhavi'de balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı temizlik çalışması sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar ise su tankerleri ile yıkanıyor.KAYIP 3 KİŞİ ARANIYORArtvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan, iki bölgede toplam 500 kişilik ekiple aranıyor.

Güneysu ilçesi Ballı Dere'de Erzurum, Samsun ve Balıkesir'den takviye gelen AFAD ekipleri, dere yatağında zor şartlarda aramalarını sürdürüyor. Dalgıçlar, yer yer insan boyunu aşan derede, akıntına rağmen her taşın altını didik didik arıyor. Ekipler, iz takip köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalarla bölgede kayıplara dair ize ulaşmaya çalışıyor.


- Rize
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Son dakika haber... Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar

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