Polisin dur ihtarında bulunduğu şüpheliler otomobilden ateş açtı! 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Mevlana Caddesi Ortadoğu Sağlık Merkezi kavşağında meydana gelen olayda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

OTOMOBİLDEN POLİSLERE ATEŞ AÇILDI

Otomobilde bulunan 2 şüpheli, polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) yaralandı. Yaralı polis memurlarının telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS MEMURU CEMAL BOZKURT ŞEHİT OLDU

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Cemal Bozkurt, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda yaralanan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin ise tedavisi sürüyor. Şanlıurfa Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade edilerek, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında; takibe alınan şüpheli bir şahsın, kendisini takip eden ekibimizi fark ederek ateş açması sonucu bir komiser yardımcımız ve bir polis memurumuz ağır yaralanmıştır. Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır" denildi.

POLİS GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURDU

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Mahallede cadde ve sokakların girişleri özel harekat polisleri tarafından tutuldu. Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede operasyon sürdürülüyor.