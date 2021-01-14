Son dakika haber... Ordu'da zincirleme trafik kazasında 3 otomobil yandı 1 kişi öldü
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Son dakika haber... Ordu'da zincirleme trafik kazasında 3 otomobil yandı 1 kişi öldü

14.01.2021 23:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:22
Son dakika haber... Ordu'da zincirleme trafik kazasında 3 otomobil yandı 1 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Dolunay kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Melih Koç idaresindeki 06 M 2828 plakalı otomobille çarpıştı.

Koç'un kullandığı otomobil de Celal Kır'ın kullandığı 52 ABJ 940 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 52 DB 641 plakalı otobüse çarptı.

Kazanın ardından alev alan 3 otomobilde yaralanan Keskin ve Kır, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Melih Koç ise olay yerinde yanarak hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen araçlardan Koç ile Kır'ın otomobilleri tamamen, Keskin'in kullandığı otomobilin ise arka bölümü yandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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