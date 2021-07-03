Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
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Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı

Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesi battı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesi battı. 35 yolcu 3 mürettebatın bulunduğu teknedeki herkesin kurtarıldığı ve yaralanan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bölgeye gelen Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Teknedeki tüm vatandaşlarımız kurtarıldı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Hastaneye kaldırılan bir evladımızın durumu biraz ciddi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mavi tura çıkan bir tekne saat 16.30 sıralarında turdan dönüp Ölüdeniz sahiline yaklaştığı sırada teknenin ön kısmında kırılma yaşandı. Ardından su almaya başlayan tekne kısa sürede battı. Bu sırada teknede bulunan 35 yolcu ve 3 mürettebat denize atladı. Bu sırada yolculardan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ve kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin de yardımı ile teknedeki herkes sahile ulaştırıldı.

Olaydan hemen sonra bölgeye gelen Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Olay çok sıcak. Ama Allah'a şükür arkadaşlarımız su üzerinde hiçbir vatandaşımızı bırakmadı. 3 kişiyi hastaneye yetiştirdik. Bir evladımızın durumu biraz ağır. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu. - MUĞLA

Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı
Son dakika haber! Ölüdeniz açıklarında batan teknedeki tüm yolcular kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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