Son dakika haber... Öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından aranan zanlı tutuklandı
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Son dakika haber... Öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından aranan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs, yağma suçlarından aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs, yağma suçlarından aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, yağma, gasp ve zorla alıkoyma suçlarına karıştığı tespit edilen E.G'yi takibe aldı.

Kervansaray Mahallesi'ndeki ormanlık alanda olduğu öğrenilen zanlının yakalanması için düzenlenen operasyonda, zanlı E.G'nin motosikletiyle kaçarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir aparta gittiği belirlendi.

Kovalamaca sonucu apartın kuşatıldığını gören şüphelinin, çatıdan yan binaya geçtiğini tespit eden ekipler, zanlıyı bodrum katta boş kolilerin arasına saklandığı yerde yakaladı.

Ekipler, şüphelinin yakalanmaması için polise zorluk çıkartan 2 kişiyi de gözaltına aldı.

E.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Son dakika haber... Öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından aranan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından aranan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından aranan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... Öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından aranan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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