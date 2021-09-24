Son dakika haber: oğlun yargılandığı, engellinin ölümünde savcıdan 'adli tıp görüşü' talebi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, yüzde 90 engelli Mümin Kara'yı (58) darbederek, öldürdüğü iddia edilen tutuklu Nurettin Yaşar (45) ve tutuksuz oğlu Ahmet Yaşar'ın (21) yargılanmasına başlandı. Baba ile oğlu, suçlamaları kabul etmezken, savcı ise kesin ölüm nedenine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden görüş istenilmesini talep etti.

Kepez ilçesinde, 19 Şubat'ta, yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Fatma ve Bekir Kara ile evlerinin yanındaki market sahibi Nurettin Yaşar ve oğlu Ahmet Yaşar ile park yüzünden tartıştı. Kavga sırasında Mümin Kara'nın dili boğazına kaçtı, eşinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kara, 28 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği gün ifadeleri alınıp, serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile Ahmet Yaşar ise 24 Şubat'ta savcının talebiyle tekrar gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Nurettin Yaşar, 'kasten yaralama' suçundan mahkemece tutuklandı, oğlu Ahmet Yaşar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kara'nın ölümü üzerine polis ekipleri, oğul Yaşar'ı da 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, 28 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itirazın ardından Ahmet Yaşar, 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mahkeme heyeti, Nurettin Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.