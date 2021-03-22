Son dakika haber: Motosikletine çarptıkları çöp toplayıcı genci döverek hastanelik ettiler

Antalya'da motosikletine bağlı arabasıyla çöp toplarken üç kişinin saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. Suriye uyruklu çöp toplayıcının motosikletine çarpan üç şüpheli iddiaya göre Suriye uyruklu adamı dövüp kafasına taş ve sopayla vurdular. 3 şüpheliden ikisi polis tarafından kısa süre içinde yakalanırken ağır yaralanan çöp toplayıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu vatandaş, çöp toplamak için motoru ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir konteynerin yanında durdu. İddiaya göre o sırada Ö.B. (18) idaresindeki transit kamyonet çöp toplamak için duran Suriye uyruklu adamın motoruna vurdu. Kaza sonrası araçtan inen Ö. B., A. R. ve H. Ç., Suriye uyruklu şahsı darp etti. Darptan sonra taş ve sopalar alıp Suriye uyruklu şahsın kafasına vurdular. 3 şüpheli daha sonra kamyonetleriyle motosikletin üzerinden geçti. Yine iddiaya göre 3 şahıs motosikleti yakmaya da çalıştı ve olay yerinden kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Suriye uyruklu adama ilk müdahaleyi yapıp ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların verdikleri eşkal ve araç bilgilerinden yola çıkan ekipler, kamyoneti park halinde 1907. Sokak üzerinde buldu. Kısa süre içerisinde şüphelilerden Ö. B.'de 1907. sokak üzerinde yakalandı. Bir diğer şüpheli A. B. ise 1977 sokak üzerinde yakalanırken H. Ç.'yi arama çalışmaları sürüyor.

"Üzerime 2-3 kişi geldi"

Ö.B.'nin yakalandığı sokakta oturan görgü tanığı "Kahve yapıyordum, mutfaktan gördüm. Ses, gürültü duydum. Kim diye bakmak istedim. Üzerime 2-3 kişi geldi. Daha sonra tarlaya kaçmaya başladılar. Kardeşim bir tanesini yakalayıp yere yatırdı. Polis ekipleri geldi daha sonra müdahale ettiler ama çocuklar biraz alkollü gibiydi. Dengesiz konuşuyorlardı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı