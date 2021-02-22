Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savurdu

Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu

"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez

Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller

Antalya'da metruk binaya girmeye çalışan şüpheli, kendisini yakalayan polislere zor anlar yaşattı. Ekiplere, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savuran şüpheli, ayaklarını çekmesini söyleyen bir polis memuruna da, "Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi" diyerek bağırdı.

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kimliği belirsiz bir şahıs, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki terk edilmiş binaya girerken görüldü.

EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI

Şüpheli şahıs depo olarak kullanılan ve o sırada insanların bulunduğu yerin kapısını zorlayınca içerideki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgede devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Şüpheli şahıs polislere zorluk çıkartınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?"

Kelepçelenen şahıs, polislere, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz" diye tehditler savurmaya başladı. Ayaklarını çekmesini söyleyen polis memuruna dönerek, "Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi" diye bağırmaya devam eden şüpheli, uzun süre polise direndi.

BAŞKA SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Ekip otosuna alınan şüpheli polislere sürekli 'dayı' diye hitap etti. Polisler, şüpheli şahsın kimlik ve genel bilgi taraması yapılması üzerine emniyete götürdü. Emniyete götürülen şahsın, konut dokunulmazlığı suçundan arandığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı