Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savurdu
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Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savurdu

22.02.2021 10:48 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:32

Antalya'da metruk binaya girmeye çalışan şüpheli, kendisini yakalayan polislere zor anlar yaşattı. Ekiplere, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savuran şüpheli, ayaklarını çekmesini söyleyen bir polis memuruna da, "Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi" diyerek bağırdı.

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kimliği belirsiz bir şahıs, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki terk edilmiş binaya girerken görüldü.

Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek tehditler savurdu

EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI

Şüpheli şahıs depo olarak kullanılan ve o sırada insanların bulunduğu yerin kapısını zorlayınca içerideki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgede devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Şüpheli şahıs polislere zorluk çıkartınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?"

Kelepçelenen şahıs, polislere, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz" diye tehditler savurmaya başladı. Ayaklarını çekmesini söyleyen polis memuruna dönerek, "Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi" diye bağırmaya devam eden şüpheli, uzun süre polise direndi.

Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek tehditler savurdu

BAŞKA SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Ekip otosuna alınan şüpheli polislere sürekli 'dayı' diye hitap etti. Polisler, şüpheli şahsın kimlik ve genel bilgi taraması yapılması üzerine emniyete götürdü. Emniyete götürülen şahsın, konut dokunulmazlığı suçundan arandığı ortaya çıktı.

Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek tehditler savurdu
Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek tehditler savurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (24)
FETDAT: aklın başına geldimi kuzu olursun ötlek kuş
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VAY BE: bu çocuğu bana gönderin.
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SEKOCAN: EVET KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ SENDE SÖYLÜYORSUN (ADINI KİMSİN) ANLAYANLAR BEĞENDİ BİLE :))
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