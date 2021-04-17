Menajerlik şirketi şarkıcı Edis'e açtığı alacak davasını kazandı
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Menajerlik şirketi şarkıcı Edis'e açtığı alacak davasını kazandı

Menajerlik şirketi şarkıcı Edis'e açtığı alacak davasını kazandı
Hürriyet - Haberler | Güncel

"ALACAĞIMIZI TAHSİL EDEMEDİK"Menajerlik şirketi 2019 yılında Edis Görgülü'nün ortağı olduğu Palm Records şirketine karşı 1 milyon 287 bin liralık alacak davası açmıştı.

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"ALACAĞIMIZI TAHSİL EDEMEDİK"

Menajerlik şirketi 2019 yılında Edis Görgülü'nün ortağı olduğu Palm Records şirketine karşı 1 milyon 287 bin liralık alacak davası açmıştı. Bon prodüksiyon ve Palm Records arasında ticari defter ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemede davacı menajerlik şirketinin Edis Görgülü'nün şirketinden alacaklı olduğuna karar verildi. Yazılı açıklamada bulunan Bon Prodüksiyon Yapım Şirketi'nin sahibi Bilal Oğuz "Üç tane davamız var birini kazandık. 1 milyon 387 bini kazandık, fakat Edis ve babası dava sürecinde şirketi devrettiği için tahsilat alamıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU

Bon Prodüksiyon menajerlik şirketi ile Edis Görgülü arasında 2018 yılında bir menajerlik sözleşmesi imzalandığı iddia edilmişti. 2019 yılında menajerlik şirketi ile Edis Görgülü arasında alacak verecek sorunları oluştuğu ve yolların ayrıldığı belirtilmişti. Tartışmaların ardından Görgülü'nün babasının 'Artık Edis'i menajeri ben olacağım' dediği iddia edildi.

 ÜÇ AYRI ALACAK DAVASI

2019 Bon Prodüksiyon ile yollarını ayıran Edis babası ile devam etmeye karar verdi. Daha sonra Edis Görgülü ortağı olduğu Palm Records şirketine geçiş yaptı. Bunun üzerine Bon Prodüksiyon şirketi sahibi Bilal Oğuz avukatı Doğuçay Yılmaz vasıtasıyla, Edis Görgülü'nün borçlu olduğunu ileri sürerek toplam 3 milyon 400 bin liralık üç ayrı mahkemede alacak davası açmıştı.

 "MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMADI"

Üç davadan biri olan ve Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 1 milyon 387 bin liralık alacak davası görülüyor. Bon Prodüksiyon Yapım dava dilekçesinde, Edis Görgülü'nün menajerlik sözleşmesine uymadığını, kendisine olan borçları ödemediği iddiasında bulunmuştu. Edis Görgülü'nün avukatı ise, menajerlik sözleşmesinin yapılmadığını, imza atılan sözleşmenin vekalet sözleşmesi olduğunu öne sürerek mahkemeden davanın reddedilmesi talep etmişti.

Kaynak: Hürriyet

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