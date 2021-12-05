Son dakika haber... Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün akşam etkili olan sağanağın dereleri taşırması nedeniyle oluşan selin boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. İçmeler Mahallesi'nde 20 ev, 1 sağlık ocağı ve 1 PTT şubesi, Orhaniye Mahallesi'nde 3 evi su bastı. İçmeler'de sel sularının sürüklediği park halindeki 1 ambulansın da aralarında bulunduğu toplam 14 araçta maddi hasar meydana geldi. Yazın yanan ormanlık alanlardan gelen çamurlu sular nedeniyle 5 sokaktaki yollarda da hasar meydana geldi. Derelerin taşıdığı sel suları nedeniyle deniz kahverengiye döndü.

Marmaris'de dün aralıklı devam eden sağanak saat 22.30 sıralarında şiddetini artırdı. Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'nde yaz ayında yanan ormanlık alanlardan inen çamurlu sular dereleri taşırdı. Cadde ve sokaklar dereye döndü. Yağmur nedeniyle tepelerdeki, gevşeyen toprak ve kaya parçaları ve yanan alanlardaki kesim yapılan bölgelerdeki tomruk ve dal parçaları Marmaris-İçmeler kara yoluna dökülerek, trafiğin kapanmasına neden oldu. Kayabal ve Gölbaşı Caddesi'nde derelerin taşmasıyla zemin katlardaki evleri su bastı. Park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılıp, suyla doldu. Palmiye ağaçları devrildi, enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle elektrikler kesildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken yolda kalan araçları kurtardı. Marmaris Belediyesi temizlik ile zabıta ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri yağmur altında çalışma başlattı. İş makineleri karayolunu kaplayan çamurları temizledi. Kara yoluna düşen tomruklar kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'e son 24 saat içinde metrekareye toplam 155 kilogram yağmurun düştüğünü bildirdi. Yağmurun en yoğun olduğu 22.30 - 19.15 saatleri arasında ise metrekareye 102 kilogram yağmur düştüğü kaydedildi.