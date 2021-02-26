Son dakika haber | Malatya'da vatandaşlar, yeme- içme ihtiyaçlarını dinlenme tesislerinde karşılıyor

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlara gidemeyen vatandaşlar, kent merkezine yakın olan dinlenme tesislerine yöneldi. Kısıtlamadan dolayı kent merkezindeki mekanları kullanamayan vatandaşlar, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını dinlenme tesislerinde karşılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve lokanta gibi birçok işletmelere paket servis hariç, müşteri alınmıyor. Malatya'da vatandaşlar, kapalı olan kafe ve restoranlarda oturup vakit geçiremeyince kent merkezine yakın olan dinlenme tesislerini tercih etmeye başladı. Kent merkezine yakın bölgelerdeki tesislere giden vatandaşlar, burada sosyal mesafe kuralına dikkat ederek hem yemeklerini yiyor hem de sohbet ediyor.

Dinlenme tesisi işletmecisi Hasan Tuna, pandemi sürecinde restoran ve kafelerin kapanmasıyla işlerinin yoğunlaştığını ifade etti. Yolculuk yapanlar gibi kent merkezindeki vatandaşların da tesise gelerek yeme ve içme ihtiyaçlarını giderdiğini anlatan Tuna, "Dinlenme tesisimizde koronavirüs tedbirlerini sağlıyoruz. Ayrıca Malatyalı vatandaşlarımız kafe ve restoranlar kapalı olduğu için yine bizi tercih ediyorlar ve buraya geliyorlar" dedi.

Kent merkezinden yakın bölgede olduğu için dinlenme tesisine gelen vatandaşlar ise sıcak yemek ve içecek için alternatif ürettiklerini belirterek, "Tek isteğimiz bir an önce koronavirüs salgınının sona ermesi. Ailemiz ve arkadaşlarımız ile yemek yemeyi, bir şeyler içerek sohbet etmeyi özledik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN