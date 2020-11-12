73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti

Malatya'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki koca, 73 yaşıdaki eşini silahla vurarak öldürdü. Gözaltındaki koca, emniyetten çıkarılırken gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Öyle icap etti" yanıtını verdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Zaviye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Emine P. (73) ile hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan eşi emekli olan ve çiftçilikle ilgilenen M. P. (71) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.P, eşini tabancayla ateş ederek öldürdü.

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şüpheli koca ise olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Öldürülen kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Daha sonra yakınları tarafından alınan Emine P'nin cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CANİ KOCADAN ŞOK SÖZLER: ÖYLE İCAP ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Öyle icap etti" yanıtını verdi. 49 yıllık evli çiftin sık sık tartıştığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik