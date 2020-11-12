73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti
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73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti

12.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:06

Malatya'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki koca, 73 yaşıdaki eşini silahla vurarak öldürdü. Gözaltındaki koca, emniyetten çıkarılırken gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Öyle icap etti" yanıtını verdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Zaviye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Emine P. (73) ile hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan eşi emekli olan ve çiftçilikle ilgilenen M. P. (71) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.P, eşini tabancayla ateş ederek öldürdü.

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şüpheli koca ise olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Öldürülen kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Daha sonra yakınları tarafından alınan Emine P'nin cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

73 yaşındaki eşini öldüren kocadan korkunç sözler: Öyle icap etti

CANİ KOCADAN ŞOK SÖZLER: ÖYLE İCAP ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Öyle icap etti" yanıtını verdi. 49 yıllık evli çiftin sık sık tartıştığı iddia edildi.

73 yaşındaki eşini öldüren kocadan korkunç sözler: Öyle icap etti
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları (1)
MALATYALI: YETMİŞ ÜÇ YAŞINA GELMİŞSİN BİRŞEY ÖĞRENEMEMİŞSİN SENDE BUNU YAPARSAN GENÇLER NE ETSİN HA BABACIK VAY HALİNE VAYKİ VAY
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