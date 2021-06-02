MAKEDON SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MAKEDON SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜLKESİ Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen organize suç örgütü lideri Boban Tomovski, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek isterken, yakalandı.

ÜLKESİ Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen organize suç örgütü lideri Boban Tomovski, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek isterken, yakalandı. Tomovski, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Sedat Peker'in Kuzey Makedonya'da kaldığı dönemde Tomovski'nin yanında kaldığı iddia edildi.

Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Boban Tomovski dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boban Tomovski'yi burada gözaltına aldı. Hakkında 'Kamu Düzenini Bozmak'tan adli işlem yapılan Boban Tomovski, Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Makedonya'da kaldığı dönemde Tomovski'nin yanında kaldığı öne sürüldü.

MAKEDON SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI
MAKEDON SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI
MAKEDON SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI
MAKEDON SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: 'Mısır'la Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar geniş bir alanda ciddi iş birliği imkanlarımız bulunuyor.'
Erdoğan: "Mısır'la Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar geniş bir alanda ciddi iş birliği imkanlarımız bulunuyor."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MAKEDON SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 18:44:11. #1.15#

title