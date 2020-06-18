Son dakika haber! Mahalle halkının katı atık tesisi tepkisi: Tarım arazilerinin sonu Son dakika habere göre Mahalle halkının katı atık tesisi tepkisi: Tarım arazilerinin sonuİZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, Menderes ilçesinde kurmayı planladığı, katı atıkları elektrik ve gübreye çevirecek olan tesis, tarım alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle mahallelinin tepkisini topladı.

Mahalle halkının katı atık tesisi tepkisi: Tarım arazilerinin sonu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, Menderes ilçesinde kurmayı planladığı, katı atıkları elektrik ve gübreye çevirecek olan tesis, tarım alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle mahallelinin tepkisini topladı. AK Parti Menderes Başkanı Süleyman Artcı da söz konusu tesis ihalesinin ÇED raporu beklenmeden yapıldığını söyleyerek, "Bu proje, bu bölgedeki tarım arazilerinin sonu demektir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 bin metrekarelik alanda kurulacak olan ve Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarını elektrik ve gübreye çevirecek tesisin yapımı ve 15 yıllık işletmesi için, 13 Şubat'ta ihale düzenledi. 10 megavat enerji üretim ve 2 bin ton kapasiteli katı atık tesisi ihaleyi, en yüksek teklifi veren Doğu Star Elektrik Üretim AŞ. kazandı. Yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırımla bölgede tesis kuracak olan şirket, 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne kira vererek tesisi işletme hakkına da sahip olacak.

'TESİSE DEĞİL, LOKASYONA KARŞIYIZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, kendilerinin, en başından beri tesise karşı olmadıklarını, tesis için seçilen lokasyona karşı olduklarını belirterek, "Yaklaşık 15 yıldır bu tesisin buraya yapılmasına yönelik bir ısrar var. Bu tesis bu lokasyonda olamaz, olmamalı. Çünkü turizmimiz var, tarımımız var. İzmir'in yüzde 60 içme suyunu destekleyen Tahtalı Barajı'mız var. DSİ'nin bu barajı destekleyen 6 pompası ve yeraltı suları var. Bu bölge, kesinlikle bu tesisin olmaması gereken bir bölge, en başından beri tepkimiz bu yönde" dedi.

'BU BÖLGEYE İHANETTİR'

Tesis ihalesinin ÇED raporu beklenmeden yapıldığını ifade eden Artcı, çöp tesisinin yapılması istenen bölgede, 6 bin başlık büyükbaş çiftliği de olduğunu belirterek, "Organik süt ve peynir üretimi var. Ovalarda domatesler ekili. Bursa'nın tarla domatesinin ardından bizim bu bölgenin domatesi gelir. Zeytinliklerimiz var. Böyle bir bölgeye böyle bir tesisin yapılması, büyük bir yanlıştır. Bunu düşünmek bile bu memlekete, bu bölgeye ihanettir. Pandemi sürecinde, dünyanın süper güçlerinin 5 kuruş etmediğini gördük. Değerli olanın tarım ve tarım ürünleri olduğunu gördük. Bugün bu bölgedeki tarım ve seracılık faaliyetlerini bitirmeyelim. Türkiye'deki salatalık üretiminin yüzde 70'i, kesme çiçeğin yüzde 40'ı burada üretiliyor. Gümüldür, Özdere gibi dünyaca ünlü turizm bölgelerimiz var. Bunlara kıymayalım" diye konuştu.

'BU TESİSİ İSTEYEN BİR KİŞİ ÇIKMAZ'

Kırsal Çakaltepe Mahallesi'nde oturanlar da söz konusu tesise karşı olduklarını dile getirdi. Bölgedeki domates üreticilerinden Süleyman Kaplan, "Çöpü istemiyoruz. Bir sürü sebebimiz var. Başta, tarımımız mahvolacak. Şu anda biz, domates konusunda Bursa ile yarışıyoruz. Yaklaşık 20 bin dönüm arazimiz domatesle kaplı. Şeftali ağaçları, nar ağaçları, zeytin ağaçları ile tarımda oldukça etkin faaliyet gösteriyoruz. Çöplük geldiğinde bunların hepsini yok edecek. Domates nazik bir sebze, şeftali ise genelde ilaçlarla ayakta kalıyor. Bu çöplük buraya gelirse ilaç da bunların hakkından gelmeyecek. Çocuklara bırakacağımız miraslar ellerimizden yok olup gidecek. Tahtalı Barajı'nı besleyen su pompaları, çöplüğe 1-2 kilometre uzaklıkta. Bütün köylüyü gezsek, bu tesisi isteyen bir kişi çıkmaz" dedi.

'RAZI DEĞİLİZ'

Çakaltepe Mahallesi'nde oturan Cennet Balta ise atalarından köylerini tertemiz bir şekilde aldıklarını, gelecek nesillere de öyle bırakmak istediklerini belirterek, "Bu pisliğin köyümüze kurulmasından asla razı değiliz. Böyle bir tesisin talep edilmesini bile kınıyoruz. Biz bu köyde nefes alıyoruz, bu köyde yürüyoruz. Biz çocuklarımıza ne bırakalım? Çöp kokusu, naylon kokusu, pis su artıkları mı bırakalım. Kesinlikle bu tesisten razı değiliz. Yetkililere bunu duyuruyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA