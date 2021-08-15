Son dakika haber! Macaristan'da devlet bursu kazanan ilk Türk piyanistin "Anadolu konserleri" hayali

Son dakika haberi... Macaristan'da, Franz Liszt Müzik Akademisi'nin doktora programına kabul edilerek devlet bursu kazanan ilk Türk piyanist Berkay Özkan, Anadolu'da küçük bir piyano ve salonun bulunduğu her yerde konser vererek klasik müziği sevdirmek istiyor.

Macaristan'da, Franz Liszt Müzik Akademisi'nin doktora programına kabul edilerek devlet bursu kazanan ilk Türk piyanist Berkay Özkan, Anadolu'da küçük bir piyano ve salonun bulunduğu her yerde konser vererek klasik müziği sevdirmek istiyor.

Anaokulunda gördüğü piyanonun tuşlarından etkilenerek müzikle tanışan ve ilkokulda piyano dersi almaya başlayan 31 yaşındaki Özkan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 2014'te Franz Liszt Müzik Akademisi'ni bitirdi ve burada yüksek lisansını da en yüksek dereceyle tamamlayarak virtüözlük diploması aldı.

İtalya'da 2016'da düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük elde eden Özkan, Budapeşte Franz Liszt Müzik Akademisi'nin bu yıl 200'ün üzerinde tecrübeli müzisyenin başvurduğu ve 18 yetenekli sanatçının girebildiği doktora programına kabul edildi.

Böylece Macaristan devlet bursunu kazanan ilk Türk olan Özkan, ünlü besteci Bethooven'ın "Ay Işığı" ve "Fırtına" sonatları ile "Für Elise" isimli eserlerini çaldığı ilk albümünü çıkaracak olmanın da sevincini yaşıyor.

"Macaristan'da hocalar piyano sınavına girme konusunda cesaretlendi"

Özkan, albüm kaydını yaptığı stüdyoda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokulunda bir odanın içerisinde tesadüfen gördüğü eski bir duvar piyanosunun tuşlarından etkilenerek o an piyanoyu çalmaya başladığını belirtti.

Müzik eğitimine yaklaşık 9 yaşında başladığı özel ders kapsamında hafta iki, üç kez kursa gittiğini aktaran Özkan, üniversite eğitimine kadar profesyonel eğitim almadığını söyledi.

Özkan, Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun olmasının ardından American Field Servise (AFS) uluslararası öğrenci değişim programıyla Macaristan'da bir yıl lise eğitimi aldığını anlatarak, burada iyi seviyede piyano eğitimi verildiğini duyduğunu kaydetti.

Macaristan'da piyano eğitimi aldığı sırada tanıştığı birçok hocanın piyano sınavlarına girmesi konusunda kendisini cesaretlendirdiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Öğrenci değişim programı süresi bittiğinde Ankara'ya geri döndüm. ODTÜ'de uluslararası ilişkiler bölümü hazırlık sınıfında eğitime başladım. Hazırlık sınıfında okurken Franz Liszt Müzik Akademisi'nin sınavına girdim ve kazandım. Orada bir sene hazırlık programına aldılar. Hazırlık senemden bir sene sonra lisans eğitimime başladım."

"Doktora imkanını en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum"

Özkan, Macaristan'da lise eğitimi gördüğü sırada, yaklaşık 6 ayda Macar dilini öğrendiğini belirterek, burada Osmanlı kültürünün izlerinin bulunması ve Macarcanın dil yapısının Türkçeye benzemesi dolayısıyla kolay bir eğitim süreci ve iş bulma imkanı yaşadığını söyledi.

Salgın sürecinde, Budapeşte Franz Liszt Müzik Akademisi'ndeki doktora programı ve doktora sınavında icra edeceği eserlere yönelik çalışma yaptığını anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Doktora sınavında besteci Sergey Rahmaninov ve Bethooven'ın birer sonatını çaldım, yine Bethooven'dan oda müziği eseri çaldım. Farklı dönem bestecilerinden oluşan yaklaşık 1,5 saatlik bir program isteniyordu. Doktoraya kabul edildiğim ve Macar devlet bursuna layık görüldüğüm için çok sevindim. Çünkü Franz Liszt Müzik Akademisi gerçekten çok köklü ismi olan, iyi müzik eğitimi veren devlete bağlı bir kurum. Macar öğrencilerden de doktora programına katılmak isteyen çok fazla kişi var. Bu kadar az öğrencinin, özellikle burslu olarak az kişinin kabul edildiği bir okula almaları, beni çok sevindirdi. Bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmek, kullanmak istiyorum."

Bethooven'nın sevilen 3 eserini çaldığı ilk albümünü çıkaracak"

Özkan, arkadaşının yeni açtığı kayıt stüdyosunda albüm hazırlığı yapma teklifini sevinerek kabul ettiğini bildirerek, şunları söyledi:

"2020 yılı Bethooven'ın 250. vefat yılıydı. Maalesef pandemi dönemine kurban gitti. Bethooven'ın anısına düzenlenecek konserler iptal oldu. 2021'e geçtik ama birazcık Bethooven'ın anısını da daha ileriye götürmek adına onun en sevilen eserlerinden oluşan bir albüm yapmayı düşündük. Albümde 3 eser olacak. 2 büyük sonat (Ay Işığı ile Fırtına) ve Für Elise eserlerinin kaydını yapıyoruz."

Amerika, Avrupa ve Türkiye'deki tarihi ve modern salonlarda konser verme hayali olduğunu belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika ve Avrupa'da büyük, güzel, eski ve tarihi öneme sahip salonlar var. Eski tarihi salonları çok seviyorum. Amerika'nın meşhur 'Carnegie Hall' isimli, klasik müzisyenlerin neredeyse hepsinin bildiği o salonda çalmak isterim. Tabii ki Avrupa'nın çoğu konser salonlarında ve Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile CSO'da çalmak isterim. Eğer imkanım olursa Anadolu'da küçük bir piyano ve salon olan her yere gidip oradaki insanlara klasik müziğin sevilen eserlerini tanıtmak ve klasik müziği sevdirmek isterim. Benim için 100 kişiye verilmiş konserle bin ve 10 bin kişiye verilmiş konser aynı önemi taşıyor. Umarım imkanlar olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin