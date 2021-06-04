Son dakika haber! Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti

Son dakika haber: Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti Lise öğrencileri geliştirdi, anneler artık rahat uyuyabilecek Öğrencilerin geliştirdiği cihaz bebeklerin ateşi yükselmeye başladığında aileleri uyarıyor Lise 1.

Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti

Lise öğrencileri geliştirdi, anneler artık rahat uyuyabilecek

Öğrencilerin geliştirdiği cihaz bebeklerin ateşi yükselmeye başladığında aileleri uyarıyor

İSTANBUL - Lise 1. sınıf öğrencileri bebeklerin ateş seyri konusundaki tedirginlikleri azaltmak ve gerektiğinde hızlıca önlem alınmasını sağlamak amacıyla bir proje geliştirdi. Geliştirilen cepte sağlık projesi ile ailelerin yaşamının kolaylaştırılması hedefleniyor.

İTÜ MTAL ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Cepte Sağlık Projesi' ile lise 1'inci sınıfa giden 4 öğrenci, bebeklerde yüksek ateş durumunu erken fark edebilmek ve uyku sırasında gerçekleşen bebek ölümlerini engelleyebilmek için nabız kontrolü sağlayacak bir ürün geliştirdi. Cihazın bağlantılı olacağı bir mobil uygulama yazan öğrenciler, ateş ve nabız değişkenlerini hasta yakınlarına ileten bir sistem oluşturdu. Biyoloji öğretmeni Münevver Sağır danışmanlığında akıllı telefonlarla entegre bir şekilde çalışan cihaz, bir proje yarışmasında da 3'üncülüğe layık görüldü. Ömer Kara, Ayşe Duru Çelik, Nisa Nur Tak, Kayra Koray Yılmaz'ın geliştirdiği proje ile bebeğin vücuduna yerleştirilen ateş ölçer aleti, ısı 38 derece olunca akıllı telefon üzerinden sesli ve ışıklı bir şekilde aileleri uyarıyor.

"Bebeğin ateşinin tehlikeli bir seviyede olduğunu fark edip ebeveynleri uyarıyor"

Cihaz hakkında bilgi veren İTÜ MTAL Biyoloji Öğretmeni Münevver Sağır, "Bir kalp nabız sansürü ver ısı sensörü taktık. Böylece ateş ölçebilecek hale getirdik. Bilgilerimizi Wi-Fi ile internet üzerinden istediğiniz bir sayfaya aktarabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamayı sadece internet üzerinden değil bir de mobil aplikasyona da taşımaya çalıştık. Eğer nabız yüksekse ya da ısı yüksekse uyarı ve bildirim olarak aplikasyona geliyor. Bu cihazı biz bebeklerdeki yüksek ateşi ve nabız durumunu ölçmek için geliştirdik. Çünkü ani bebek ölümleri gerçekleşebiliyor. Ebeveynler yüksek ateşten dolayı bebeklerinin havale geçirmesi gibi tehlikeli durumlar yaşayabiliyorlar. Bebeğimizin ateşinin ya da nabzının tehlikeli bir seviyede olduğunu fark edebilmekte ve ebeveynleri uyarmakta. Böylece erken müdahale etmeyi sağlamakta" dedi.

"Bebeğin kıyafetin üzerinde bulundurulabilecek bir cihaz haline getirmeyi hedefliyoruz"

Hedeflerinden bahseden Sağır, "Lise 9'uncu sınıf öğrencilerimiz ile birlikte çalıştık. Dört tane öğrencimiz var. Hedefimiz bu projenin özellikle bebeklerde, biz prototip halinde yaptık bu cihazı ve giyilebilir bir teknolojiye dönüştürmek istiyoruz. Bebeğin kıyafetin üzerinde daha prototip bulundurulabilecek bir cihaz haline getirmeyi hedefliyoruz. E-nabız ile de desteklenirse hastanın sağlık bilgileri ateşinin, nabzının hatta tansiyon bilgilerinde eklenebilir. Hastanın bu bilgilerinin doktora ulaştırılması ve doktor e-nabız da bunu daha hasta evden çıkmadan bir yükselme bir tehlikeli durum oluştuğunda bunu fark ederek müdahale edebilecek. ya da evdeki hasta yakınlarına bilgi verebilecek duruma gelecektir. Bu çalışmayla öğrencilerimin daha da geliştirip patent alma hedefini düşünüyorum" diye konuştu.

"Üç boyutlu yazıcı ile beraber bunları bir kap tasarladık"

Projede görev alan Kayra Koray Yılmaz, "Projemizin amacı bebeklerde yüksek ateş ve nabız parametrelerini hızlıca takip edebilen bir cihaz geliştirmekti. Biz de yaptığımız çalışma ile beraber oldukça prototip ve taşınabilir bir sensör geliştirdik. Bu sensör sayesinde bebekten uyku esnasında yüksek ateş ve nabız durumunu takip edebiliyoruz. Bunu da Wİ-Fİ özelliği ile beraber uygulamalara ve ekrana yansıtabiliyoruz. Bu sayede ebeveynler ve doktorlar, bebeği takip eden doktorlar verilere ulaşabiliyor. Üç boyutlu yazıcı ile beraber bunları bir kap tasarladık. Bu kapla beraber bebekleri uyku esnasında giyilebilir bir şekilde geliştirme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal